Не уступила дорогу: водитель избил автоледи через окно машины в Москве

В Москве на улице Радио водитель совершил нападение на девушку прямо на проезжей части после дорожного конфликта. Пострадавшая не уступила ему дорогу, сообщает « 112 ».

Когда пострадавшая не уступила дорогу автомобилисту, агрессивный мужчина заблокировал путь ее транспортному средству. После этого выбежал из салона и нанес москвичке удары через окно автомобиля.

Выместив злобу, нападавший спешно скрылся с места происшествия.

Испуганная девушка сразу вызвала сотрудников полиции. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей.

По словам автоледи, с агрессором она ранее знакома не была. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

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