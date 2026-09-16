Не уступила дорогу: водитель избил автоледи через окно машины в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
В Москве на улице Радио водитель совершил нападение на девушку прямо на проезжей части после дорожного конфликта. Пострадавшая не уступила ему дорогу, сообщает «112».
Когда пострадавшая не уступила дорогу автомобилисту, агрессивный мужчина заблокировал путь ее транспортному средству. После этого выбежал из салона и нанес москвичке удары через окно автомобиля.
Выместив злобу, нападавший спешно скрылся с места происшествия.
Испуганная девушка сразу вызвала сотрудников полиции. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей.
По словам автоледи, с агрессором она ранее знакома не была. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.
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