Не смогли устоять: в доставке отхлебнули из бутылки коньяка за 235 тыс рублей

В декабре 2024 года произошел неприятный инцидент при доставке элитного алкоголя через курьерскую службу. Стилист Лилия из Симферополя заказала у московских друзей престижный коньяк Hennessy Paradis Imperial стоимостью 235 тыс. рублей, планируя преподнести его в качестве подарка на юбилей своему другу, но получила полупустую вскрытую бутылку, сообщает «Осторожно, Москва» .

Знакомые женщины из Москвы тщательно упаковали дорогостоящий напиток и отправили его через службу доставки после получения денежного перевода от крымчанки. Однако радость от ожидания посылки сменилась разочарованием: при получении выяснилось, что часть элитного коньяка отсутствует, а целостность упаковки была нарушена.

По мнению получательницы, сотрудники московского отделения СДЭК не смогли устоять перед искушением и решили продегустировать роскошный напиток, воспользовавшись предпраздничной суетой. В результате компания оказалась в центре скандала с обвинениями в порче дорогостоящего алкоголя во время транспортировки.

«Открыв на пункте выдачи коробку, я почувствовала жуткий запах коньяка и раскуроченную коробку внутри. Но мы не достали бутылку и сразу начали писать претензию, что упаковка внутри повреждена и жидкость пролита. Коньяк до выяснения всех вопросов в закрытом виде должен быть у них. Вчера мы все-таки уже решили поехать забрать и достать бутылку на пункте выдачи под камерами — и хорошо, что мы это сделали, потому что мы увидели это», — рассказала Лилия в описании к видео, где демонстрирует открытую бутылку.

Согласно информации, полученной от сотрудников СДЭК, инцидент произошел на московском складе во время изготовления обрешетки. Примечательно, что на записи можно услышать, как сотрудница при оформлении отправления отмечает высокую стоимость и редкость коньяка. Учитывая предновогодний период, вероятно, кто-то из работников решил присвоить дорогой алкоголь за счет отправителя.

Ситуация усугубляется тем, что компания-перевозчик выставляет счет за хранение посылки, что вызывает недоумение у клиента. Заказчица направила официальную претензию в СДЭК, однако представители службы доставки отвергают все обвинения. Они заявили, что готовы признать ответственность и поддержать клиента, если их вина будет доказана. Однако наличие следов протечки на упаковке указывает на возможный дефект самой бутылки или иные независящие от сотрудников СДЭК обстоятельства.