сегодня в 14:18

Пьяный пассажир напал на охранника и сломал ему нос в Шереметьево

Пьяный мужчина, которого не хотели пускать на рейс в Иркутск, накинулся на охранника и нанес ему травмы в Шереметьево, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 21 июля вечером в терминале B аэропорта Шереметьево. Очевидцы сообщили о драке, которая произошла между выпившим пассажиром и охраной.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался пройти на борт самолета, следовавшего в Иркутск. Однако охрана не пропустила его.

В итоге пассажир накинулся на одного из секьюрити. В результате потасовки пьяный неадекват нанес охраннику травму. Медики диагностировали у пострадавшего перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Мужчину все-таки удалось успокоить. На борт воздушного судна его не пустили.