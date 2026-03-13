«Не прошла Face ID»: незрячую девушку-волонтера чуть не депортировали из Дубая

Известный блогер из Узбекистана Фируза Расмухамедова (thefearusa) попала в неприятную ситуацию. Девушка с детства является инвалидом по зрению, но на паспортном контроле в Дубае не сразу приняли во внимание этот нюанс и хотели депортировать туристку.

В социальных сетях Фируза рассказала, что ее глаза выглядят не так, как у всех, поэтому она не может пройти Face ID из-за особенностей сканирования. Семья отправилась на отдых в Дубай, однако на паспортном контроле при въезде в страну возникли проблемы.

Контроль прошла мать блогера, затем брат, а ее сканировали несколько раз, просили открыть глаза шире, но сделать это для инвалида было непосильной задачей. Девушка сильно переживала, более того, она не знала английского языка.

«Меня потом повели в какую-то страшную темную комнату. Я чуть ли не в слезах, вся перепуганная, потому что мои брат и мама уже прошли. Я сижу, жду, где-то полчаса, наверное, прошло», — рассказала Фируза.

Затем ее пригласили в комнату, где сидел врач с микроскопом. Доктор спросила, что случилось с глазами девушки. Тогда она не могла объяснить на английском, что является слабовидящей, а лишь ответила: «Я слепая». Врач долго что-то писала, потом Фирузу отвели в другую комнату, где вклеили бумагу в паспорт. Только после этого девушку отпустили. В это время мать и брат ужасно переживали и даже не додумались забрать багаж.

«Мы потом потратили минут 40 на поиск своего багажа. К счастью, это все закончилось хэппи эндом, мы нашли свой багаж и попали в ОАЭ, в Дубай. Ощущение отдыха после такого инцидента, к сожалению, было немножечко подпорчено», — заключила блогер.

