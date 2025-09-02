Не мучался: 14-летний подросток в Забайкалье наступил в лужу и сразу умер

В Чите 14-летний школьник скончался после контакта с лужей

В Чите 14-летний подросток погиб 31 августа, получив смертельный удар током, когда пытался спасти друга, пострадавшего от оголенного силового кабеля возле стройки, сообщает kp.ru .

Вечером 31 августа в Чите 14-летний школьник погиб от удара током. Трагедия произошла возле строительной площадки, где был оставлен силовой кабель с поврежденной изоляцией. Подросток попытался спасти друга, которого поразило электричеством, наступившего в лужу рядом с кабелем. В результате школьник получил смертельную травму, а его товарищ был госпитализирован.

Следственный комитет Забайкалья возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи сообщили, что работники строительной фирмы использовали кабель с поврежденной изоляцией — это привело к утечке электричества и трагедии.

Близкие и друзья погибшего рассказали, что подросток всегда был готов прийти на помощь, занимался туризмом, скалолазанием и был душой компании. У него остались мать, отец и 25-летний брат. 1 сентября друзья школьника собрались, чтобы почтить его память.