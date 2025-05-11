Не могла встать от ударов: подросток жестоко избил школьницу в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске подросток избил сверстницу до госпитализации
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Рядом со школой № 8 в Горно-Алтайске, Республике Алтай, подросток жестоко избил девочку. Он нанес школьнице серию сильных ударов, некоторые из которых приходились по лицу, сообщают «Новости Горного Алтая».
На опубликованном видео подросток нанес девочке огромное количество ударов. Она уже не могла встать, однако юноша не останавливался и продолжил наносить удары. Причина конфликта неизвестна.
Девочку госпитализировали. Мальчик, который ее избивал, — восьмиклассник. Он находится на профилактическом учете и постоянно издевается над другими учениками.
Прокуратура Горно-Алтайска ведет проверку по факту инцидента.