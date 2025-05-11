Не могла встать от ударов: подросток жестоко избил школьницу в Горно-Алтайске

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В Горно-Алтайске подросток избил сверстницу до госпитализации

Рядом со школой № 8 в Горно-Алтайске, Республике Алтай, подросток жестоко избил девочку. Он нанес школьнице серию сильных ударов, некоторые из которых приходились по лицу, сообщают « Новости Горного Алтая ».

На опубликованном видео подросток нанес девочке огромное количество ударов. Она уже не могла встать, однако юноша не останавливался и продолжил наносить удары. Причина конфликта неизвестна.

Девочку госпитализировали. Мальчик, который ее избивал, — восьмиклассник. Он находится на профилактическом учете и постоянно издевается над другими учениками.

Прокуратура Горно-Алтайска ведет проверку по факту инцидента.