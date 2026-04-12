Не менее 30 человек погибли из-за давки в районе старинной крепости в Гаити Происшествия сегодня в 05:50

По меньшей мере 30 человек скончались в Гаити в результате давки, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Nouvelliste.

Происшествие случилось 11 апреля около Цитадели Лаферьер, которая была построена в начале XIX века. Достопримечательность оказалась переполнена посетителями из-за национальных праздников. Из-за большого количества людей возникла давка. На данный момент власти проводят расследование инцидента. Не исключается, что погибших может быть еще больше.