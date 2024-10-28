Количество мобилизованных в ряды ВСУ падает, несмотря на ужесточение мобилизации и увеличение облав на мужчин, в том числе в элитных ночных клубах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Украинские власти «колебались до весны», после чего снизили возраст призыва по мобилизации до 25 лет и ввели новые репрессивные меры против уклонистов.

«Согласно военным аналитикам, число мобилизованных сначала утроилось, но с тех пор снизилось», — продолжает газета.

Украинский военный чиновник Василий Румак отметил, что число обучающихся военных ВСУ после усиления мобилизации в мае достигло 35 тысяч в месяц, но к сегодняшнему дню снизилось до 20 тысяч.

Вместе с тем военный инструктор из украинского прифронтового тренировочного центра, пожелавший остаться инкогнито, отметил, что львиная доля новобранцев не хочет участвовать в боевых действиях.