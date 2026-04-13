Не хотела общаться и получила по лицу: пьяные парни отпинали томичку в ресторане

В Томске в одном из сетевых ресторанов 11 апреля произошло избиение молодой девушки. Сотрудники заведения стали свидетелями произошедшего, однако не оказали пострадавшей никакой помощи. Виновные при этом отрицают свою причастность к инциденту. О случившемся в соцсетях рассказала подруга пострадавшей.

Предварительно известно, что все случилось вечером 11 апреля. Девушка пришла в ресторан вместе с приятельницей, там их пригласила за свой стол компания молодых людей. Один из них находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и намеренно искал повод для ссоры.

По словам подруги пострадавшей, та отличается спокойным характером и обычно избегает любых конфликтов. Тем не менее на протяжении всего вечера нетрезвый молодой человек не давал девушке покоя, продолжая ее провоцировать. В конце концов она не сдержалась и в резкой форме дала понять, что не намерена продолжать с ним общение.

«После чего последовал удар. Второй. Третий. Они пинали ее ногами. А девушка этого „животного“ решила заступиться за него и вырвала ей клок волос», — рассказала подруга в соцсетях.

Окружающие не пришли пострадавшей на помощь. Ни персонал заведения, ни другие посетители, находившиеся за тем же столом, не вмешались в происходящее. Когда девушка попросила сотрудников ресторана вызвать скорую помощь и такси, те лишь пообещали помочь, однако так ничего и не сделали. В итоге истекающей кровью россиянке пришлось самостоятельно звонить в экстренные службы.

Девушка обратилась за помощью в больницу: во время избиения она получила травму глаза — он сильно отек и перестал открываться.

Камеры видеонаблюдения в заведении не фиксировали зону, где разворачивались события. Теперь девушка переживает, что агрессоры могут избежать наказания.

