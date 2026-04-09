Не давали отпуск и больничный: секретарь заявила о давлении со стороны судьи

В Екатеринбурге помощник судьи вынужденно уволилась с должности из-за систематического давления со стороны своего руководителя. По словам девушки, ее подвергали унижению, отказывали в оформлении больничных листов и отпусков, а также создавали препятствия для увольнения, сообщает «Осторожно, новости» .

Бывший секретарь судьи рассказала, что в 2023 году занимала должность секретаря в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга: вела протоколы заседаний и работала с документацией. Уже через четыре месяца интенсивная нагрузка по 12 часов в будни и по 4–6 часов в выходные привела к ухудшению ее здоровья.

Девушке назначили лечение, включавшее капельницы, и она перестала задерживаться после окончания рабочего дня. После этого, как утверждает екатеринбурженка, судья по имени Ольга обвинила ее в недобросовестном исполнении обязанностей.

«Она говорила, что я максимум могу полдня отлежаться, после вернуться на работу. Были аргументы, что все терпят и болеют, но никто не берет больничный, и я должна поступать так же. Однажды я вышла на работу во время болезни, у меня закружилась голова, но судья не дала мне уйти домой», — рассказала девушка.

По словам экс-секретаря, времени на обед постоянно не хватало из-за нерационального распределения задач: иногда в день проходило свыше 20 судебных заседаний, при этом судья изучала материалы непосредственно перед их началом. Часть своих дел Ольга, как утверждается, передавала другой сотруднице. Та забирала документы домой и выносила решения вместо нее.

Кроме того, как заявляет бывшая сотрудница, руководитель регулярно повышала на нее голос, обзывала лентяйкой, безответственной и «худшим секретарем за все десятилетие ее практики». Перед одним из процессов Ольга сделала выговор из-за запаха. По словам девушки, в тот период стояла почти сорокаградусная жара. В ее рабочем помещении кондиционер отсутствовал, в отличие от кабинета судьи. Ольга, беспокоясь о своей репутации, позволила себе сказать, что от нее «неприятно пахнет», что ей нужно помыться, а иначе участники заседания решат, что это исходит от нее.

В мае с девушкой на рабочем месте случился обморок, и была вызвана скорая помощь, этот факт тоже обернули против нее, отметив, что неважно, болеет она или нет, она обязана выполнять свои рабочие обязанности.

Весной 2023 года у Марии диагностировали протрузию шейного отдела позвоночника: воспаленные мышцы сдавливают нервы и сосуды, ведущие к голове.

