Не давали куртки, выключили сигнализацию: студенты рассказали о пожаре в НПК

Студенты загоревшегося в Новосибирске педагогического колледжа раскрыли детали происшествия. По их словам, пожарная сигнализация была отключена, а эвакуация проходила в спешке — без возможности даже одеться, хотя министр образования региона Мария Жафярова осталась довольна организацией, сообщает atas.info .

Студенты утверждают, что сотрудница охраны несколько раз вручную отключала сигнал тревоги, считая, что «это не нужно». В итоге оповещение о пожаре распространялось устно, без использования автоматической системы.

Очевидцы утверждают, что многие студенты были вынуждены эвакуироваться в 30-градусный мороз без верхней одежды. Они искали спасение от холода в соседнем офисном здании. В гардеробе образовалась давка, что помешало эвакуирующимся забрать свои вещи. Выяснилось, что даже во время пожара верхнюю одежду выдавали строго по номеркам.

Несмотря на жалобы студентов, Мария Жафярова выразила удовлетворение действиями сотрудников колледжа.

«Министр подчеркнула, что в колледже неоднократно проводились тренировки по противопожарной безопасности, благодаря чему студенты и коллектив колледжа в чрезвычайной ситуации были оперативно эвакуированы», — отмечается в пресс-релизе Минобразования Новосибирсикой области.

Пожарные боролись с огнем в здании колледжа в течение трех часов, локализовав его около 13:00 на площади 700 квадратных метров. Сложность тушения была обусловлена конструкцией здания 1937 года постройки с деревянными перекрытиями, способствовавшими быстрому распространению огня.

В настоящее время на месте пожара работают следователи. Предварительной причиной возгорания названы проблемы с электропроводкой.

По словам Жафяровой, основной задачей остается подготовка к сессии, запланированной на ближайшую неделю. Вероятно, экзамены будут перенесены в другое здание Новосибирского педагогического колледжа (НПК) на улице Серебренниковской.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.