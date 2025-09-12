Не было прав: трое подростков на питбайках влетели в грузовик в Ставропольском крае

Трое подростков на питбайках врезались в грузовик в Ставропольском крае

В Ставропольском крае трое подростков были доставлены в больницу после того, как врезались в грузовик-бетоносмеситель на питбайках. Один из детей умер, сообщает РИА Новости .

ДТП произошло в Михайловске. В Сети появились кадры с моментом аварии. На видео запечатлено, как трое подростков едут на двух питбайках по дороге. Доехав до перекрестка, они не уступили дорогу грузовику и попали под его колеса.

По данным ГАИ, пострадавшим 13, 14 и 15 лет. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В результате ДТП 15-летний парень скончался от полученных травм в больнице. Уточняется, что водительских прав у ребят не было.

Ранее водитель сбил 3 детей подряд на питбайках под Тулой. Подростки ехали в шлемах. Благодаря этому им удалось выжить.

https://t.me/rian_ru/315997