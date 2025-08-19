сегодня в 16:29

26-летний водитель Opel Astra протаранил трех питбайкеров на дороге в Тульской области. Инцидент произошел около 22:00 18 августа, сообщает « 112 ».

Трое несовершеннолетних на мотоциклах стояли около поворота по направлению к Новомосковску. Водитель Opel начал тормозить поздно и сбил питбайкеров.

Подростки ехали в шлемах. Благодаря этому им удалось выжить.

Однако мотоэкипировку питбайкеры не надели. Из-за этого они получили сильные травмы. Пострадавших увезли в больницу.

На записи трое мотоциклистов стоят на повороте друг за другом. Opel въехал по очереди в каждого из них. Тем не менее молодые люди сразу поднялись на ноги.