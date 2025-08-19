Снес как кегли: водитель сбил 3 детей подряд на питбайках под Тулой — видео
Opel протаранил 3 несовершеннолетних питбайкеров подряд в Тульской области
Фото - © Telegram-канал 112
26-летний водитель Opel Astra протаранил трех питбайкеров на дороге в Тульской области. Инцидент произошел около 22:00 18 августа, сообщает «112».
Трое несовершеннолетних на мотоциклах стояли около поворота по направлению к Новомосковску. Водитель Opel начал тормозить поздно и сбил питбайкеров.
Подростки ехали в шлемах. Благодаря этому им удалось выжить.
Однако мотоэкипировку питбайкеры не надели. Из-за этого они получили сильные травмы. Пострадавших увезли в больницу.
На записи трое мотоциклистов стоят на повороте друг за другом. Opel въехал по очереди в каждого из них. Тем не менее молодые люди сразу поднялись на ноги.