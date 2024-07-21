NBC News: при стрельбе на вечеринке в США погибли минимум три человека

Не менее трех человек погибли и семь пострадали после массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала NBC News, на вечеринке находились от 100 до 150 человек. Один из погибших мужчин скончался на месте.

Полиция отметила, что целью нападения был именно он, поскольку в него стреляли с близкого расстояния. Еще один человек с тяжелыми ранениями умер в больнице. Данных о третьей жертве пока нет.

Предположительно, стрелявших было несколько. На месте ЧП обнаружили от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.