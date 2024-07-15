Названы изощренные методы обмана кибермошенниками

Кибермошенники всегда изобретают новые изощренные методы обмана, иногда с очень сильным психологическим давлением. Они часто выдают себя за близких и знакомых жертвы, рассказал РИАМО эксперт в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.

Эксперт советует не доверять незнакомцам ни в жизни, ни в интернете. Это можно распространить на все: незнакомые компании, клиники, бренды. Важно включать критическое мышление ко всему в этом мире, анализировать и проверять информацию.

«Думайте о безопасности перед тем, как реагировать на обращения людей. Если в жизни, то, очевидно, стоит обходить темные районы и злачные места. Если в интернете, то соответственно без опыта лучше избегать незнакомые номера, анонимные мессенджеры и даркнет. Мошенники в большинстве случаев используют анонимные ресурсы, чтобы избежать наказания», — рассказал Алексеев.

Не нужно стесняться обращаться за советом к знакомым. В этом нет ничего постыдного. Даже если человек является специалистом в какой-то сфере, то все равно может не знать чего-то нового. Кибермошенники всегда стараются ограничить общение человека, торопят его, давят на конфиденциальность, чтобы он не уточнил информацию и не выявил обман.