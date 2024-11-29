Названо число задержанных на протесте в Тбилиси, в котором участвовала президент

Сотрудники полиции, несшие службу на акции протеста в Тбилиси ночью 29 декабря, задержали 43 человека за насилие и противоправное поведение. В ходе митингов пострадали 32 правоохранителя, некоторые из них получили тяжелые травмы, сообщает «Интерфакс» . В протесте также участвовала грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Протест проходил на проспекте Руставели. Его устроили несогласные с решением правительства Грузии, отложившим переговоры о вступлении в Евросоюз.

Демонстранты строили на проспекте баррикады и поджигали их. Протестующие уничтожали собственность как муниципальную, так и частную, заявили в полиции.

«Полиция в течение минувшей ночи не раз применяла против участников акции протеста специальные средства, допущенные законом», — говорится в заявлении.

В ходе митинга были ранены 32 полицейских, некоторые из них получили тяжелые травмы в области головы и глаз. 13 сотрудникам правопорядка понадобилась хирургическая помощь.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.