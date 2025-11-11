Названа сумма ущерба в результате сноса «Снежкома» в Подмосковье

РСА: сумма ущерба при сносе «Снежкома» в Красногорске может достичь 100 млн руб

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что нанесенный ущерб при сносе спортивного комплекса «Снежком» в Красногорске может достигать 100 млн рублей, пишет ТАСС .

Речь идет об убытках, возникших в результате разрушения части строения горнолыжного комплекса «Снежком». Из-за демонтажа здания повредилось более 50 автомобилей, которые были припаркованы рядом со старым спорткомплексом. Также травмы получили три человека.

В союзе подчеркнули, что величина ущерба может достигать 100 млн рублей. Точная сумма ущерба еще устанавливается.

Обломки, образовавшиеся в процессе демонтажных работ, упали на парковку возле «Снежкома», а также на пролегающую рядом автомобильную дорогу. Падение элементов конструкции привело к ограничению движения по одной из полос.

В материале РИАМО рассказываем о ЧП, произошедшем 11 ноября во время сноса горнолыжного комплекса в Красногорске.

