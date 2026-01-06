Названа причина взрыва в жилом доме в Твери, где погиб человек
Фото - © СУ СК РФ по Тверской области
В ночь на 6 января 2026 года в следственное управление СК России по области поступила информация о пожаре в одной из квартир жилого здания в Твери. В результате этого происшествия один человек скончался, а еще двум жильцам понадобилась медицинская помощь, которую им предоставили на месте, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.
Оперативная группа следователей немедленно отправилась на место происшествия и провела его тщательный осмотр. На основании выявленных на месте инцидента признаков, предварительной причиной пожара стал взрыв бытового газа, случившийся в квартире, где проживал погибший.
По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери организована предварительная проверка. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками МЧС выясняют все обстоятельства и причины случившегося, проводятся опросы свидетелей.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
