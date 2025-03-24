Названа причина «страшно-черного» цвета дыма от пожара в ЖК «Роза Росса»

«МК»: в московском ЖК «Роза Росса» мог загореться битум

На крыше элитного московского ЖК «Роза Росса» мог загореться битум — продукт выветривания нефти и инженерно-строительный материал, используемый в том числе при изготовлении кровельных материалов. На это указывает черный столб дыма от возгорания, указывает «МК: срочные новости» .

Дым от пожара виден в разных частях Москвы. По данным МЧС, огнем объята крыша строящейся шестиэтажки, на месте работают экстренные службы. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует выяснение обстоятельств и причин пожара в «Розе Росса». Начата процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле надзорного ведомства.

Цены на квартиры в ЖК «Роза Росса» доходят до 500 000 000 рублей, сообщали СМИ.