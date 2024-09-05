Названа причина огромных потерь ВСУ при ударе по учебному центру в Полтаве

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Глава центра ВСУ в Полтаве Мацюк: военные не успели добежать до бомбоубежища

Глава учебно-тренировочного центра ВСУ в Полтаве Игорь Мацюк заявил, что подразделения понесли большие потери после удара ВС РФ, так как украинские военные не успели добежать до бомбоубежища, сообщает «Царьград» .

По его словам, в живых остались только те военнослужащие, которые находились вблизи защитного сооружения.

«У солдат и курсантов было слишком мало времени между ракетными ударами, чтобы добраться до бомбоубежища», — уточнил Мацюк.

Он не подтвердил данные о том, что атака была совершена в ходе построения.

Российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру в Полтаве, где обучались связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы и операторы БПЛА, которые атаковали регионы РФ.

Власти Украины заявили, что удар привел к гибели 53 военнослужащих, порядка 300 боевиков пострадали.