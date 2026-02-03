Названа причина эвакуации людей из ТРЦ «Щелковский» в Москве

сегодня в 20:18

В Москве посетителей ТРЦ «Щелковский» эвакуировали из-за пожара в вентиляции

Во второй половине дня 3 февраля в Москве на Щелковском шоссе, 75, произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Щелковский». По указанному адресу быстро прибыли пожарные и потушили возгорание в вентиляционной шахте, сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

До приезда спасателей сотрудниками ТРЦ была организована эвакуация посетителей из здания. В результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшие сотрудники МЧС РФ оперативно потушили возгорание в вентиляционной шахте. В настоящее время они проводят обследование всех помещений здания.

Что стало причиной возгорания в вентиляции, пока неизвестно.

