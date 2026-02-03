Посетителей и сотрудников ТРЦ «Щелковский» срочно эвакуируют в Москве

Вечером 3 февраля в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве сработала система предупреждений о чрезвычайных ситуациях. Всех посетителей и сотрудников просят срочно покинуть здание, сообщает «Осторожно, Москва» .

Посетителей экстренно выводят из ТРЦ «Щелковский», по предварительным данным, из-за возгорания. На опубликованных в Сети кадрах видно, что толпы людей направлялись к выходу. В это же время по громкоговорителю транслировалось сообщение о том, что в целях безопасности нужно выйти на улицу.

По словам очевидцев, пожар начался возле одного из магазинов. В ролике также видно задымление внутри помещения.

На момент публикации заметки официальной информации о происшествии, а также сообщений о пострадавших не поступало.

