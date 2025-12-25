Названа предварительная причина массового отравления в пансионате в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
Прокуратура Московской области выяснила предварительную причину массового отравления в частном пансионате «Долгожитель» в Видном. Проведенные лабораторные исследования показали наличие у пациентов шигеллеза — острой бактериальной инфекции, вызывающей дизентерию, сообщает «Царьград».
Информация о массовом отравлении пенсионеров в Подмосковье появилась 19 декабря. К настоящему моменту в больницу доставлены 44 из 73 проживавших в пансионате пожилых людей. По различным источникам, число погибших варьируется от 3 до 6 человек. Возраст пострадавших составляет от 51 года до 97 лет.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе следствия выяснились ужасающие обстоятельства: когда пожилым людям стало плохо, руководство учреждения не торопилось вызывать скорую медицинскую помощь. Вместо квалифицированных врачей, отравление пытались лечить силами штатного персонала, что привело к потере двух дней.
В настоящее время деятельность компании ООО «Патронаж», являющейся владельцем пансионата, приостановлена решением суда на три месяца. Генеральный директор организации задержана, ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Следователи изъяли пробы еды и посуду, чтобы установить источник заражения пенсионеров опасной бактерией.
Бактерии рода Shigella (шигеллы) отличаются высокой устойчивостью: они способны сохранять жизнеспособность в воде, почве и продуктах питания на протяжении нескольких недель. Шигеллез часто называют «болезнью грязных рук». Заражение происходит при употреблении в пищу немытых овощей и фруктов, через загрязненную воду или при контакте с зараженным человеком. В случае с пансионатами наиболее распространенной причиной является несоблюдение санитарных норм на кухне или недостаточная гигиена персонала. Для пожилых людей шигеллез представляет особую опасность из-за быстрого обезвоживания и интоксикации организма, с которыми сердце и почки могут не справиться.
