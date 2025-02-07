Назвала чужим именем во время секса: под Петербургом ищут тело 50-летней женщины

Тело убитой за чужое имя во время секса ищут в лесу у Петербурга

Сотрудники СК из Санкт-Петербурга пытаются найти в лесу у Токсово останки убитой 50-летней женщины. Предварительно, ее убил 40-летний сожитель во время секса, когда она назвала его чужим именем, сообщает «Фонтанка» .

По имеющимся данным, женщина погибла еще в конце мая 2023 года. В тот день в квартире на Комендантском проспекте петербурженка занималась любовью со своим сожителем, однако в процессе назвала мужчину другим именем.

Ревнивец не выдержал и прямо во время секса начал бить партнершу в голову. Пострадавшая получила смертельные раны и погибла на месте.

После этого ее сожитель позвонил своей матери и все ей рассказал. Вскоре они вдвоем вывезли труп убитой в лес под Токсово и закопали ее.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По данным издания, предполагаемый убийца сознался в содеянном.