«Назвал с*****»: концертный директор Киркорова подрался с блогером на катке ГУМа

Концертный директор российского поп-короля Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем. Инцидент произошел у катка в ГУМе в центре Москвы, сообщает « 112 ».

По словам Суада, он находился в одной очереди с Киркоровым на открытии площадки. Блогер во время диалога сказал, что певец «сладкий». Он позднее пояснил, что не имел в виду ничего с негативным подтекстом.

Однако высказывание блогера не понравилось концертному директору артиста. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая обернулась дракой.

Муратович заявил, что Ситник ударил его после того, как блогер назвал его «с*****». Знаменитость увели работники полиции. Подавать заявление Суад не планирует. Написал ли его Сытник, неизвестно.

На опубликованных видео слышно, как мужчины ругаются. Они кричат друг на друга, и обстановка накаляется.

