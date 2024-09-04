«Назвал бревном»: психолог изнасиловал москвичку на сеансе «раскрепощения»

Москвичка обратилась к столичному психологу после того, как жених бросил ее, сравнив с бревном в постели. Специалист провел сеанс раскрепощения, после которого девушка обвинила его в изнасиловании, сообщает Mash .

20-летняя девушка работает фитнес-тренером в Москве. Ее бросил жених, и она решила обратиться к психологу, который провел сеанс раскрытия либидо и сексуального раскрепощения.

Предложенный эксперимент, по словам девушки, изначально показался ей сомнительным. Однако она решила дать ему шанс. В результате у клиентки и специалиста произошла сексуальная связь на столе, затем на диване и в душе.

Далее психолог предложил девушке заняться оральным сексом, но та отказалась. Затем она все-таки поддалась на уговоры. После сеанса девушка призналась, что настолько сильно не раскрепощалась даже рядом со своим парнем, который ушел от нее.

Психолог отметил, что как раз из-за этого жених и бросил девушку, сравнив ее с бревном. Москвичку эти слова обидели, после чего она прямо без одежды сбежала из кабинета специалиста.

Девушка обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловали. Психолога задержали.