В будущем хирургическом корпусе Можайской больницы начался новый этап капремонта

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На всех этажах уже полностью демонтированы старые внутренние конструкции здания. Всего с объекта было вывезено более 8 тысяч кубометров строительного мусора. В настоящее время идет заливка нового пола и продолжается установка новых пластиковых окон. Строители приступили к монтажу вентилируемого фасада здания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин проверил ход выполнения работ и пообщался со строителями. Он также отметил, что обновятся и инженерные коммуникации: будут заменены трубопроводы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, оконечные приборы, радиаторы.

В ходе электромонтажных работ будут установлены новые светильники, розетки, выключатели, а также смонтированы сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации.

Капитально будет отремонтирован фасад, входные группы, кровля, укреплен фундамент, обеспечен доступ маломобильных групп населения, проведено благоустройство прилегающей территории. Все работы выполнят по единому стандарту стационара.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Завершат все работы в 2027 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.