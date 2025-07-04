Ансамбль «Сувенир» выступил в Королеве в преддверии Дня семьи, любви и верности

В Центральном городском парке на Арт-веранде состоялся концерт ансамбля народной музыки «Сувенир», который под руководством художественного руководителя Романа Мыкалкина и с участием солиста Александра Леушкина представил зрителям концертно-танцевальную программу под названием «Все начинается с любви!», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выступление прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

На концерте гости парка смогли насладиться музыкальными произведениями о любви и известными мелодиями, создающими атмосферу праздника и тепла, а также потанцевать.

Следующее выступление ансамбля «Сувенир» запланировано на 10 июля в 18:00 на Арт-веранде Центрального городского парка. Приглашаем всех любителей музыки присоединиться.

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