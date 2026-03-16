Национальная энергосистема полностью отключилась на Кубе

На территории Кубы случился общенациональный блэкаут, полностью обесточивший страну, об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba, пишет РИА Новости .

«Произошло полное отключение. <…> Начинают применяться протоколы по восстановлению», — говорится в сообщении.

Подобные чрезвычайные ситуации случались и раньше. Одна из них произошла 10 марта, а другая — чуть менее двух недель назад.

Островное государство испытывает острый дефицит топлива, который усугубился после решения администрации президента США Дональда Трампа от 29 января. Данное обстоятельство периодически приводит к акциям протеста в стране.

Кубинские власти утверждают, что посредством энергетической блокады США намерены подорвать экономику карибской нации и создать невыносимые условия для жизни ее граждан.

