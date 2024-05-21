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Настоятель Петропавловского храма трагически умер на своей даче

Настоятель Петропавловского храма в селе Лужки иерей Андрей Козырев трагически скончался на своей даче в Подмосковье. Ему было 63 года, сообщает «Московский комсомолец» .

Священнику стало плохо, когда он принимал душ. Настоятель упал и ударился головой об унитаз. Травма оказалась серьезной, медики не смогли спасти священнослужителя.

Андрея Козырева любили и почитали в приходе, он не раз получал награды Русской Православной церкви.

В Петропавловском храме настоятель прослужил более 15 лет.