«Настоящий хоррор с мутантами»: полчища комаров атаковали дом в Петербурге

Полчища комаров атаковали жилой дом в Санкт-Петербурге. Насекомые заполонили не только подвал и подъезды, но и переселяются в квартиры, сообщает «Фонтанка» .

«Летом-то у нас всегда комары, к этому привыкли. Но зимой они с нами впервые, уже и холода начались, а они все не пропадают. Тогда мы решили спуститься в подвал, а там у них настоящее лежбище! Они еще и мутанты какие-то, нечувствительные к химии», — рассказала одна из жительниц дома Ирина.

Дом находится в ведении жилищно-коммунального хозяйства № 2 Центрального района. После того, как жильцы обратились в организацию, специалисты провели обработку подвала. Последняя обработка была проведена несколько месяцев назад.

По словам Ирины, жильцам дома сообщили, что причиной появления комаров являются грунтовые воды. Также заверили, что с батареями все в порядке и ничего не протекает. При этом в подвале «настоящий бассейн».

В службе диспетчеризации районного районного ЖКС № 2 отметили, что от жителей поступали запросы на обработку подвальных помещений от комаров. Последняя такая заявка была зарегистрирована 15 января.