«Наследницы» Пугачевой: в Сети обсуждают извинения глумившихся над «Крокусом»

10 ноября в интернете появилось видео, где две молодые девушки, проходя мимо разрушенного при атаке террористов здания «Крокус Сити Холла», отпустили неприемлемый комментарий: «Приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт». Многим пользователям Сети последующие извинения девушек показались неискренними, их даже назвали «наследницами» Аллы Пугачевой, сообщает «Царьград» .

Правоохранительные органы отреагировали быстро, и менее чем через два дня появилось обращение двух жительниц Владимирской области, которым 17 и 18 лет. В этом ролике виновницы заявили об «искренних извинениях» и «осознании вины», однако очевидно, что они лишь прочитали заранее подготовленный текст, который не был написан ими.

Примечательно, что обе девушки «споткнулись» на одном и том же слове.

Насмешка над человеческими жертвами со стороны двух девушек напомнила реакцию Аллы Борисовны на трагедию в «Крокус Сити Холле». В конце марта Пугачева почти целую неделю никак не комментировала теракт в том самом концертном зале, который она посещала не раз, после чего опубликовала пост, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях.