Нашел собаку мертвой: сын живодера из Клина оправдал отца

«Пока толком никаких обстоятельств я не могу сказать. Тут работают правоохранительные органы. В общем, картина такая: он услышал выстрел, поехал смотреть, что там случилось. Увидел собаку и хотел ее оттащить таким образом владельцу», — сказал сын Алексей.

По его словам, в рамках медийного поля все показано иначе: СМИ оболгали его отца, у него давно нет оружия и охотой пенсионер не занимается.

Ранее один из местных жителей снял на видео привязанную к бамперу легковой машины убитую черную собаку. Он предупредил водителя о проблемах, но тот ответил грубо и уехал. Полиция проводит проверку по делу о жестоком обращении с животным.

По данным СМИ, мужчина убил собаку соседа, когда та попала в его капкан, и затем возил тело животного по деревне.