Нарушители ПДД избили дорожных рабочих в Подмосковье

В соцмедиа написали, что на участке дороги Серпухов — Калиново в Подмосковье несколько мужчин, которые нарушили ПДД, избили подручными средствами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать злоумышленникам проехать по полосе встречного движения.

По данному факту подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования дела и установленных в рамках него обстоятельствах. Исполнение данного поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате.