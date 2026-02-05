Напавшим на детский сад под Оренбургом оказался пьяный 25-летний парень

Нападавших на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области оказался сильно пьяный 25-летний местный житель. Силовики не могут допросить мужчину, который после задержания с трудом разговаривает и невменяемо себя ведет, сообщает SHOT .

Мужчина выбил дверь запасного выхода детсада во время тихого часа. Однако путь ему преградила воспитатель Лия Галеева, которая в одиночку противостояла нападавшему с ножом до прибытия помощи. Полноценной охраны в детском саду нет — обычно за порядком следят пожилые женщины, но сегодня их тоже не было.

Вместе сотрудникам детсада удалось обезвредить пьяного мужчину и запереть его в подвале, после чего была нажата тревожная кнопка. Через 3 минуты приехали сотрудники Росгвардии.

В результате происшествия пострадавших нет. У воспитателя порезы на руках, но ее жизни ничего не угрожает.

