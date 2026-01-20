Напали исподтишка: друг убитого в Фрязеве парня озвучил подробности расправы
Друг погибшего в Электростали парня рассказал, что товарища зарезали умышленно. По его словам, на подростка напали исподтишка, сообщает «Русская Община ZOV».
В Сети распространилась информация, что напавший якобы вступился за девушек, которых оскорбляла компания. На самом деле они в шутку корчили рожи и показывали неприличные жесты знакомой.
Это не понравилось рядом сидящему парню. Он стал провоцировать ребят на конфликт. Ссору смогли замять, а затем нападение произошло исподтишка. Погибшего не только ударили ножом, но и залили перцовым баллончиком.
19 января в Фрязеве на почве внезапно возникшего конфликта произошло убийство молодого человека в автобусе. В материале РИАМО читайте о резонансном убийстве, причинах произошедшего и ходе расследования.
