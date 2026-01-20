Напали исподтишка: друг убитого в Фрязеве парня озвучил подробности расправы

Друг убитого в Электростали парня заявил, что его зарезали умышленно

Друг погибшего в Электростали парня рассказал, что товарища зарезали умышленно. По его словам, на подростка напали исподтишка, сообщает «Русская Община ZOV» .

В Сети распространилась информация, что напавший якобы вступился за девушек, которых оскорбляла компания. На самом деле они в шутку корчили рожи и показывали неприличные жесты знакомой.

Это не понравилось рядом сидящему парню. Он стал провоцировать ребят на конфликт. Ссору смогли замять, а затем нападение произошло исподтишка. Погибшего не только ударили ножом, но и залили перцовым баллончиком.

