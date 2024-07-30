Найдено тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорканале

Сотрудники МЧС России в Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства, пишет Life.ru .

По информации спасателей, погибший мужчина был найден в районе поселка Кочкома, примерно в 11 километрах от места чрезвычайного происшествия. В настоящее время тело доставлено на берег, на месте работают сотрудники Следственного комитета.

В МЧС отметили, что поисково-спасательные работы в акватории продолжаются. К ним привлечено 32 единицы техники и 78 человек, включая 31 единицу техники (7 плавсредств) и 76 человек непосредственно от МЧС.

Утром 29 июля в Карелии произошел размыв временной песчаной перемычки, установленной между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В результате ЧП один человек погиб, еще семерых удалось спасти. Некоторые из местных жителей числились пропавшими без вести.