Найденная мертвой москвичка обвиняла знакомого в «эзотерическом изнасиловании»

Супруга предпринимателя из Самары, которую обнаружили мертвой с ножевыми ранениями в Москве, хотела завести детей. Также она обвиняла знакомого мужчину в «эзотерическом изнасиловании», рассказал РЕН ТВ «целитель» Владимир, у которого журналисты просили помощи.

Он поделился, что не встречался с Нелли в жизни. Но она многократно связывалась с ним и просила помочь избавиться от «негативных воздействий» в режиме звонка.

35-летняя убитая интересовалась различными мистическими учениями. Она посещала сразу несколько сект, однако психологическое состояние женщины было не очень хорошим.

Через некоторое время Нелли связалась с их с Владимиром общим знакомым. Она планировала зачать ребенка и просила рекомендацию у «ясновидящего». «Экстрасенс» отметил, что у женщины получится родить, но, если встретит фертильного мужчину.

Также «ясновидящий» заявил, что якобы в некоторых случаях на тонком плане «души создают детей». Затем Нелли начала обвинять «экстрасенса» в «эзотерических домогательствах». Женщина отмечала, что знакомые «ясновидящие» подтвердили ее опасения.

«Посмотрите меня, пожалуйста. Проникновения идут. <…> Левая сторона головы начала болеть, левый глаз. <…> У меня ночью опять начались имения на тонком плане, а теперь по всему телу ползают черви», — рассказывала Нелли Владимиру.

Женщина заставляла взаимодействовать с «энергопрактиками» и 57-летнего мужа. По словам Владимира, Нелли хотела «убрать» из избранника «подселенную сущность». Но мужчина воспринимал такие практики консервативно.

Утром тело девушки нашли на улице Лобачевского в Москве 8 апреля. Она была голой.

