Найден мертвым учитель, которого подозревали в домогательствах к школьнице

В лесу в Серове нашли мертвым педагога местной школы после того, как мужчина попал в скандал с ученицей, сообщает E1.ru .

Предварительно, скончавшегося могли проверять на причастность к сексуальным домогательствам к ребенку.

По словам источника, учителя сначала опросили, а потом отпустили на свободу. Вскоре его бездыханное тело нашли недалеко от его дома в лесу. В городе об учителе говорили как об опытном педагоге и хорошем человеке.

Мама девочки, которая фигурирует в этой истории, отказалась комментировать произошедшее. А жена педагога сказала, что никого в смерти супруга не винит и не хочет огласки.

Как пишет Baza, второклассница обвинила 67-летнего учителя в домогательствах. По словам ребенка, педагог пригласил ее на дополнительное занятие по шахматам, во время которого начал приставать.

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