Над секретной базой в США несколько дней летали неизвестные дроны

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Армия США не перехватила рой дронов над объектами Пентагона

Армия США не смогла перехватить рой неопознанных дронов, которые несколько дней летали над объектами Пентагона, сообщает РБК со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По данным издания, беспилотники курсировали по ночам над территорией, где находится «одна из самых больших в США концентраций объектов национальной безопасности».

Воздушные объекты пытались отследить, но безуспешно, сказано в публикации.

Размер дронов достигал шести метров, скорость полета — 160 км в час, а звук от скопления летательных аппаратов сравнили с «парадом газонокосилок».

Отмечается, что налеты беспилотников фиксировали в 2023 году, они продолжались 17 дней.