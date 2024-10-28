Над российскими регионами за сутки уничтожили 109 беспилотников

Силами ПВО ПВО был уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотник. Кроме того, над Тамбовской областью сбиты 18 БПЛА, над Белгородской областью — 16, по четыре уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Также три дрона были уничтожены над Воронежской областью, один — над Курской областью, один — над акваторией Азовского моря.

Над Брянской областью удалось сбить 41 БПЛА, над Белгородской областью — десять, над Курской областью — четыре, над Калужской областью — два, над Воронежской областью — один.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области силами ПВО и РЭБ было уничтожено около десяти украинских беспилотников.