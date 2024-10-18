Начальница ИК-10, приказавшая обрить женщин, скончалась в Приморье

Начальница исправительной колонии № 10 в Приморье, отдавшая приказ обрить заключенных женщин с длинными волосами, скончалась. Смерть произошла неожиданно, но была естественной, сообщает сайт MK.Ru .

В сентябре 2023 года члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края зафиксировали вопиющие случаи злоупотребления полномочиями со стороны начальницы ИК-10. К ним обратились матери осужденных женщин, которых по указанию этой чиновницы принудительно постригли.

Правозащитники были шокированы, увидев нескольких женщин совершенно лысыми. По их словам, начальница колонии таким образом пыталась научить их дисциплине. Члены ОНК отметили, что в данной колонии крайне суровый режим содержания осужденных.

Сначала начальницу колонии отстранили от должности, но позже снова вернули к работе. Она оставалась на своем посту до самого последнего момента, после чего внезапно скончалась.