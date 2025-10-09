Начальники 2 компаний в Кузбассе провернули аферу с покупкой квартир для сирот

В Осинниках в Кемеровской области – Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении руководителей двух коммерческих компаний. Их подозревают в мошенничестве с покупкой квартир для социально не защищенных граждан, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Следкома и прокуратуры региона.

По информации правоохранительных органов, с 2018 по 2020 годы предприниматели предположительно состояли в ОПГ с чиновниками местной администрации. Они подписали с муниципалитетом 28 государственных контрактов. Их сумма составила не менее 40 млн рублей.

Квартиры в доме на улице Ермака покупались для сирот и тех людей, которых переселили из аварийного жилья. Однако их цену искусственно завышали. В связи с этим бюджет Осинников потерял пять млн рублей.

Схему удалось выявить во время прокурорской проверки. Сотрудники СК и Росгвардии задержали подозреваемых. В их офисах и домах организовали обыски. Благодаря документам получилось подтвердить факт мошенничества. Задержанных отправили под стражу.

На имущество фигурантов дела наложили арест. Его суммарная цена составляет более 40 млн рублей.

