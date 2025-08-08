Начальник дежурной части УМВД Краснодара признался по делу администраторов Baza

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, которого обвиняют в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий, признал вину. Об этом рассказал корреспондент ТАСС из здания Мосгорсуда.

Адвокат Аблаева рассказал, что его подзащитный признал вину. Он готов работать со следствием.

До этого в Следственном комитете рассказали, что главреда Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и квартире руководителя Telegram-канала были проведены обыски.

Во время них нашли и изъяли документы, носители данных. В СК РФ добавили, что дело Трифонова может быть связано с превышением должностных полномочий полицейскими (статья 286 УК РФ) и получением взятки (статья 290 УК РФ) в Краснодарском, Красноярском краях и Белгородской области.

Троих сотрудников МВД задержали. Их привезли в Московский регион для организации следственных действий.