Наблюдал, как замерзают друзья: ошибки, из-за которых погибли туристы под Пермью

20 февраля пять путешественников из Уфы поехали на снегоходах на плато Кваркуш в Пермском крае и пропали. Их начали искать 27-го, а 1 марта нашли два трупа и одного сильно замерзшего мужчину, которого потом госпитализировали на вертолете.Почему так произошло, рассказали 59.ru местный альпинист Андрей Минаев и опытный туринструктор Максим Возный.

Путешественники должны были вернуться 24 февраля, но этого не произошло. Группа не прошла регистрацию в МЧС. Искать ее начали 27 февраля. В эти дни мороз достигал отметки -30 градусов.

Источник издания, близкий к силовикам, рассказал, что три путешественника ждали помощи под тентом палатки. 67-летний мужчина Сергей сидел рядом и видел, что его друзья погибают. Он был почти обездвижен из-за сильного переохлаждения, но в итоге оказался спасен. Трупы остальных нашли позднее.

Что могло стать причиной гибели

Пермский альпинист Минаев уверен, что группа допустила ряд роковых ошибок. Не стоило останавливаться на привал на открытой местности из-за сильного ветра и невозможности развести огонь.

Также путешественники скрыли место стоянки. Его было непросто обнаружить. Нужно было разместить в снегу высокую палку с какой-либо яркой тканью.

Опытный туринструктор Возный рассказал, что туристы зря не рассказали родственникам о предполагаемом маршруте. Нужно было указать даже точное время возвращения из путешествия.

Другая ошибка — отсутствие регистрации маршрута в МЧС. Так группа увеличила бы шансы на спасение.

Четыре снегохода имели высокую проходимость, однако у пятого таких характеристик не было. Вероятно, он и заглох, что заставило группу сделать привал.

Возный добавил, что группе необходимо было опуститься вниз с плато в безветренную местность. Еще нужно было взять с собой навигаторы.

