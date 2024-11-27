«Наблюдаю дронов»: аноним пугал аэропорт Ростова дагестанцами и БПЛА
Радиочастоту аэропорта Ростова взломал аноним, говоривший про дагестанцев и БПЛА
Диспетчеров аэропорта Ростова-на-Дону пугал неизвестный мужчина, утверждавший, что воздушную гавань «заминировали дагестанцы» и вокруг якобы летают беспилотники, сообщает Baza.
Аноним вклинился в рабочую радиочастоту аэропорта дважды за один день. Попав в эфир, мужчина повторял одно и то же послание.
«Платов — вышка! Дагестанцы заминировали аэропорт. Наблюдаю дронов», — говорил он.
Услышав эти слова, диспетчеры позвонили в полицию и заявили о возможном минировании объекта. Аэропорт и прилегающую территорию обследовали правоохранители. Взрывчатых веществ, подозрительных лиц или беспилотников обнаружено не было.
Эвакуация персонала сотрудников воздушной гавани также не проводилась.