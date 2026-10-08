Наблевал и уснул: пьяный пассажир приставал к девушке на рейсе из Дубая

Пьяный мужчина приставал к молодой девушке на рейсе из Дубая, а затем заблевал себя и уснул во время полета.

Очевидица Диана рассказала, что во время посадки мужчина начал беседу с молодой девушкой. Он действовал так уверенно, что сначала показалось, будто они знакомы. Но вскоре Диана поняла, что пьяный пассажир приставал к незнакомке. На просьбы Дианы оставить девушку в покое мужчина отвечал: «Это не твое дело!»

«Девушка испугалась и не могла себя отстоять, сохраняла вежливость с этим животным. Пока я не включила камеру — не успокоился. Если видите, что другой человек не может себя защитить — включайтесь. Вместе мы сила!» — подписала видео пользовательница vysotskaya.dii.

По словам Дианы, затем выяснилось, что мужчина сел не на свое место. Через 3 минуты весь самолет услышал женский крик: «Не трогайте меня!», после чего другую пассажирку от него пересадили. Спустя некоторое время мужчина почувствовал себя плохо и заблевал все кресла. До конца полета стюардессы оказывали ему помощь.

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