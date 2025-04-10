На журналистов РЕН ТВ напали во время съемок в московской частной клинике
Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ. Они работали в одной из частных московских клиник на Минской улице, когда сотрудник воспрепятствовал деятельности представителям СМИ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.
Инцидент произошел 9 апреля. Журналисты получили редакционное задание и отправились в частную клинику, но там встретили отпор. Сотрудник учреждения напал на съемочную группу.
По этому факту организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Ранее 17-летний житель Чечни напал на пост полиции в Ачхой-Мартане, он пришел туда с ножом. Агрессора ликвидировали ответным огнем.