На журналистов РЕН ТВ напали во время съемок в московской частной клинике

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СК установит обстоятельства нападения на журналистов в столичной частной клинике

Следователи устанавливают обстоятельства нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ. Они работали в одной из частных московских клиник на Минской улице, когда сотрудник воспрепятствовал деятельности представителям СМИ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Инцидент произошел 9 апреля. Журналисты получили редакционное задание и отправились в частную клинику, но там встретили отпор. Сотрудник учреждения напал на съемочную группу.

По этому факту организована доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее 17-летний житель Чечни напал на пост полиции в Ачхой-Мартане, он пришел туда с ножом. Агрессора ликвидировали ответным огнем.