На западной границе Украины обнаружили «ухилянтов» вместо зерна

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Украинские пограничники задержали в фуре 41 уклониста на границе страны

Украинские пограничники задержали в фуре 41 уклониста от военной службы, которые намеревались тайно покинуть страну, пишет Telegram-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны ».

По данным канала, мужчины хотели незаконно пересечь границу, не желая попасть под мобилизацию.

«‎Каждый день мы фиксируем таких лиц. Не стоит называть их уклонистами, они в первую очередь являются нарушителями госграницы», — сказал представитель погранслужбы, на слова которого ссылается автор материала.

Уточняется, что был задержан 41 нарушитель из 12 регионов Украины.

Об их судьбе ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать с территории страны. минуя официальные пункты пропуска.