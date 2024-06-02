Погранслужба: 45 уклонистов погибли при попытке сбежать с Украины

Порядка 45 украинцев погибли при попытке сбежать с территории страны через горы и реки, пишет ТАСС со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что они умерли «при попытках преодолеть естественные препятствия». Однако эта статистика учитывает только подтвержденные факты. В погранслужбе считают, что реальное количество жертв выше.

В ведомстве добавили, что трупы людей много раз находили в реках и горах на границе с Евросоюзом. При этом украинская служба называет их «жертвами авантюризма или трусости». Только за май при попытке переплыть реку Тису погибли 10 человек.

Украинцев также предупредили о росте числа случаев появления диких зверей в приграничной зоне, в том числе и медведей.